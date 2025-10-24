Porto Alegre,

Publicada em 24 de Outubro de 2025 às 14:33

Ícone infantojuvenil, Mih Tanino participa de sessão de autógrafos no BarraShoppingSul este sábado

Mih Tanino/Divulgação/JC
A influenciadora digital Michelly Tanino estará no BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300), neste sábado (25), para uma sessão de autógrafos exclusiva de seu livro Um intercâmbio quase perfeito. O encontro com os fãs ocorre às 11h, em frente à Livraria Leitura, localizada no Nível Guaíba do Shopping.
Para participar, é necessário adquirir o livro na Livraria Leitura e garantir uma das senhas disponíveis para o evento. Serão distribuídas 400 senhas no sábado. Cada exemplar comprado dá direito a uma senha que permite conhecer a autora e participar da sessão de autógrafos. Um intercâmbio quase perfeito conta a história de Michelly, uma jovem que realiza o sonho de estudar fora do país e descobre que viver longe de casa pode ser tão desafiador quanto transformador. Entre altos e baixos, amizades e descobertas, a protagonista aprende que coragem e autenticidade são as chaves para uma jornada inesquecível.

 

