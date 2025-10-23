John Pizzarelli retorna a Porto Alegre para comemorar 40 anos de álbum de estreia

O aclamado guitarrista e vocalista, John Pizzarelli, retorna a Porto Alegre para um show comemorativo aos 40 anos de seu álbum de estreia, o I'm Hip (Please Don't Tell My Father), de 1983, nesta sexta-feira (24), às 21h, no Salão de Atos da PUCRS (Ipiranga, 6681). Além do aniversário de seu debute no mercado musical, o show traz a coletânea de clássicos da Broadway e de Hollywood, presentes no álbum Stage & Screen, com canções que abrangem quase um século, renovadas por Pizzarelli, o baixista Mike Karn e o pianista Isaiah J. Thompson.
Consagrado como um dos principais intérpretes contemporâneos do Great American Songbook, Pizzarelli expandiu seu repertório, incluindo músicas de Paul McCartney, Joni Mitchell, Neil Young, Tom Waits, Antônio Carlos Jobim e os Beatles. Ele foi vencedor de um Grammy na categoria Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional como coprodutor de American Standard, de James Taylor, em 2021.
Na turnê de Stage & Screen o guitarrista traz um repertório de quase nove décadas, começando com I Want To Be Happy e Tea For Two, parte da trilha do musical No, No, Nanette de 1925, e chegando ao século XXI com I Love Betsy, de Honeymoon in Vegas, de Jason Robert Brown. Também há peças de compositores icônicos como Richard Rodgers, Lorenz Hart, Oscar Hammerstein II, Leonard Bernstein, Sammy Cahn e Jule Styne, além de canções imortalizadas em sucessos do cinema como Casablanca. Os ingressos custam a partir de R$ 210,00 e estão disponíveis via Sympla.