Casa de Cultura Mario Quintana promove Semana do Horror a partir desta sexta-feira

A terceira edição da Semana do Horror – programação temática ao Dia das Bruxas – será promovida, a partir desta sexta-feira (24), pela Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). Espalhadas por diversos espaços da Casa, as atividades incluem instalações educativas, contações de histórias, sessão de filme, espetáculo drag, debates e lançamentos literários. A participação é gratuita, com exceção da programação de cinema, e segue até o dia 2 de novembro.

A abertura se dará no Jardim Lutzenberger, com a instalação educativa Narrativas do Sul . A atração propõe uma reflexão sobre lendas urbanas, cosmovisões indígenas e folclore. No mesmo dia, a Cinemateca Paulo Amorim exibe o filme Halloween: a noite do terror (1978), de John Carpenter. A sessão acontece às 19h30, na Sala Paulo Amorim, e conta com um bate-papo com o crítico de cinema e pesquisador W. Dalenogare. Ingressos a R$ 20,00, na bilheteria da Cinemateca. Ainda na sexta, a conversa O que os monstros dizem de nós? ocorre às 19h30min, com um convite a refletir sobre os medos que atravessam a cultura. Conduzida pelo doutor em História Odir Fontoura, a aula propõe uma retrospectiva interdisciplinar da história do terror: dos vampiros aos fantasmas, passando por zumbis e demônios, para investigar o que essas figuras clássicas revelam sobre angústias, fantasias e trajetórias. O encontro será realizado no Auditório Luis Cosme.

Confira a programação na íntegra:

Narrativas do Sul

Quando: De 24/10 a 02/11, das 10h às 20h

Onde: Jardim Lutzenberger, 5º andar

Especial de Halloween – Cinemateca: exibição de "Halloween: a noite do terror" (1978)

Quando: Sexta-feira (24/10), às 19h30

Onde: Sala Paulo Amorim, térreo

Ingressos na bilheteria (R$ 20,00)

O que os monstros dizem de nós?

Quando: Sexta-feira (24/10), às 19h30

Onde: Auditório Luis Cosme, 4º andar

Contação de histórias – A Bruxa Filó

Quando: Sábado (25/10), às 15h

Onde: Biblioteca Lucília Minssen, 5º andar

Lendas do Centro e além

Quando: Quinta-feira (30/10), às 19h30

Onde: Sala Sérgio Napp 2, 2º andar

Halloween Queens

Quando: Sexta-feira (31/10), às 20h

Onde: Palco Lory F., 4º andar

Mediação Especial: Terror Gaúcho

Quando: Sexta-feira (31/10), às 21h30

Onde: Travessa Rua dos Cataventos (ponto de encontro)

Contação de histórias – A Bruxa Zambuzada

Quando: Sábado (1º/11), às 15h

Onde: Biblioteca Lucília Minssen, 5º andar

Sarau – Tu, Frankenstein: Nova Era

Quando: Sábado (1º/11), às 16h

Onde: Sala Sérgio Napp 2, 2º andar

Noites de Wallowing

Quando: Sábado (1º/11), das 17h às 18h

Onde: Recepção da Ala Leste, térreo