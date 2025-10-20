Festival Rap In Cena 2025 transformou Porto Alegre em capital nacional do hip-hop

O último final de semana no Parque Harmonia foi dedicado às sonoridades e vivências do hip-hop no festival Rap In Cena (RIC) 2025. A 11ª edição do evento, apresentado pelo Ministério da Cultura e Petrobras, contou com diversos nomes conhecidos no rap nacional: BK, Djonga, Orochi, Poze do Rodo, Duquesa, Tasha & Tracie, Cabelinho e TZ da Coronel eram alguns dos cantores presentes na line-up.

Além dos shows, o festival contou com outros elementos da cultura hip hop, graffiti, breaking e batalha de rima, que faziam parte da Vila Olímpica. Também no mesmo espaço o esporte era lembrado, um ringue de artes marciais, pista de skate e uma quadra de basquete integraram a área.

O gerente de comunicação e criação do Rap In Cena, Luka Pumes, comentou sobre a participação do Ministério da Cultura no evento.

“ A sensação é até de estranheza, não que o Ministério da Cultura não fomente, mas percebemos que chegou a nossa vez, chegou a nossa hora ”. Diz Luka, emocionado.

“Por causa do governo do Estado, outros benefícios estão sendo feitos. Por causa do Ministério da Cultura, conseguimos trazer a Petrobras como parceira para esse evento. Independe se é um lado ou outro, a gente tem que sentar e conversar pelo povo. Eu acho que isso também é fazer política. É ser interlocutor de um grupo em lugares que não chegam.”

Em mais um ano de sucesso, o festival contou com mais de 41 mil pessoas presentes no evento, cerca de 19 mil no sábado (18) e 22 mil no domingo (19). Para Luka Pumes, a entrega final do evento é uma confirmação, ter a certeza de querer continuar realizando o festival, e de continuar expandindo, mas principalmente, a confirmação do que sabem fazer.

Durante o sábado, o clima pouco convidativo, com fraca chuva e vento gelado indo e voltando, acabou tendo efeitos sobre a empolgação de parte do público. Apesar do clima, a audiência se animou com o primeiro show, ao som de Duquesa. Quando MC Poze do Rodo estava no palco, uma cena emocionante o fez parar o show, uma senhora, chorando emocionada, era erguida em meio ao público, foi então que Poze chamou a mesma ao palco, e, abraçada em Viviane Noronha, esposa de Poze, ela assistiu ao restante do show . Em uma fria noite que flertou com a garoa, BK com uma performance impecável finalizava o primeiro dia de festival.

Já no domingo, a chuva não fez parte do evento: o céu sem nuvens e o sol tomaram conta, até a chegada da fria noite porto-alegrense. Djonga, foi um dos destaques do dia - com sua performance sempre acima da média o rapper cativou quem o assistia para seguir o evento. Nos últimos três shows, o público, dominado pela emoção, viu as apresentações de MC IG convida MC PH, DJ MU540 e Orochi, que encerrou o festival.