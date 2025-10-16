Festival Rap In Cena acontece no Parque Harmonia neste fim de semana

O Parque Harmonia volta a pulsar ao som do hip hop. Nos dias 18 e 19 de outubro, Porto Alegre será novamente palco do Rap In Cena, que chega à sua 11ª edição com um line-up diverso, reunindo artistas consagrados e novos nomes da cena. Entre os destaques estão Djonga, Orochi, Tasha & Tracie, BK, TZ da Coronel, Duquesa, Cabelinho e Poze do Rodo, nomes que prometem transformar o festival em uma celebração da cultura urbana.

Apresentado pelo Ministério da Cultura e Petrobras, o Rap In Cena 2025 traz dois dias de programação, misturando música, arte, moda, esporte e empreendedorismo. Além dos shows, o público poderá acompanhar batalhas de MCs, apresentações de breaking, intervenções artísticas e uma feira de multi-empreendedorismo, que valoriza iniciativas locais e dá visibilidade a novos talentos.

Com trajetória consolidada, o festival reafirma seu papel como o maior evento dedicado à cultura hip hop do país. Em 2024, foram 48 mil pessoas reunidas no Harmonia, confirmando o impacto e o alcance do projeto que nasceu em 2014, com a proposta de fortalecer a cena local e ampliar o espaço de artistas independentes.

O idealizador e CEO do Rap In Cena, Keni Martins, destaca que a nova edição chega marcada pela superação e pela conexão entre territórios e culturas.

“Eu acredito que a expectativa seja entregar algo que a gente possa se orgulhar agora e no futuro. Não pelo tamanho total da edição, mas pelo que fizemos em um ano tão desafiador para o mercado todo, não só para o nosso setor.”

Para ele, o festival também representa um ponto de encontro entre diferentes realidades e regiões e marca um momento de reafirmação da cultura no País.

“As periferias se unem no RIC e conversam com pessoas de outros bairros, cidades, estados, regiões e até países. É intercâmbio cultural, é fazer uma cidade ter mais possibilidades, contribuir no micro, pensando no macro. Ter o nosso movimento reconhecido pela Prefeitura, pelo Governo e por Ministérios é grande demais pra quem batia cabeça num quarto pequeno. Ano que vem tem mais.”

Entre as atrações de sábado (18), estão BK, Poze do Rodo, TZ da Coronel, Duquesa e Chefin, além de nomes como MC Tuto convida MC Luuky, Cp no Beat, Cocoa Mami e DJ Nezzo + Gê Powers. Já no domingo (19), o line-up traz Orochi, Djonga, Cabelinho, Tasha & Tracie, e MC IG convida MC PH, acompanhados por uma sequência de DJs e artistas que movimentam o cenário nacional. O Line-up completo pode ser conferido no site e nas redes sociais do evento.

Os ingressos estão disponíveis no site oficial rapincena.com.br

e nas lojas físicas da Verse (Rua dos Andradas, 1444 – Loja 06, Galeria Chaves, Centro Histórico de Porto Alegre).

Serviço

Rap In Cena 2025 – 11ª Edição

Dias: 18 e 19 de outubro

Local: Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia) – Av. Loureiro da Silva, 255, Porto Alegre

Ingressos: rapincena.com.br e Loja Verse (Centro Histórico)