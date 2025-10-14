Casa de Cultura Mario Quintana ganhará novo espaço com jardim sensorial

Com 35 anos recém-completados, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) segue com motivos para comemorar. A instituição da Secretaria da Cultura (Sedac) vai oferecer ao público um novo espaço em seu último andar. Com inauguração prevista para novembro, o Terraço Petrobras vai abrigar um jardim sensorial, projetado para estimular os cinco sentidos por meio de cores, aromas, texturas, sons e sabores. O local visa ser um refúgio para contemplação e descompressão, explorando os aspectos visuais da própria Casa, especialmente com a vista para o Guaíba e para o centro de Porto Alegre (RS), entre as duas cúpulas que caracterizam a edificação histórica.
Com projeto concebido pelos arquitetos José Roberto Weber Salvi e Raimundo Giorgi, do escritório Salvi, Giorgi Arqdesign, e paisagismo orientado pela agrônoma Cláudia Litvin, que trabalha com paisagismo sustentável, o jardim valoriza a biodiversidade gaúcha, utilizando plantas nativas do Rio Grande do Sul e reunindo espécies representativas dos biomas Pampa e Mata Atlântica, como Erva Pompom, Farroupilha, Íris, Butiá, Maranta, Erva Mate, Guaimbé e Capim dos Pampas, além de caixas de seixos rolados, areia, saibro e brita. Dessa forma, o espaço estimula o olfato, o tato, a visão, a audição e o paladar, seja pela vegetação, seja pelos percursos que podem ser realizados no terraço, provocando uma espécie de jogo sensório e lúdico a quem o visita, com potencial uso terapêutico.
Para a diretora da Casa, Adriana Sperandir, "o Terraço Petrobras reforça a conexão entre humanidade e natureza que tem orientado a instituição, somando-se a iniciativas como as melhorias do Jardim Lutzenberger, a publicação recente do guia de plantas e os ciclos de programação voltados para a reflexão sobre crise climática, antropoceno e meio ambiente".
A Petrobras, detentora do terraço, será a nova patrocinadora da Casa de Cultura Salvi, Giorgi Arqdesign/Divulgação/JC
Após a sua inauguração, em novembro, o espaço poderá ser visitado gratuitamente pelo público, sem necessidade de agendamento prévio, e será incluído nas visitas mediadas do núcleo educativo da CCMQ. O local terá acessibilidade universal garantida para pessoas que utilizam cadeiras de rodas, com rampas que permitem chegar às bordas do espaço e ter uma visão completa, tanto do jardim quanto da vista do entorno. Além disso, haverá mais um banheiro acessível no sétimo andar, com abertura prevista para início de 2026, após finalização do restauro do Teatro Bruno Kiefer.
O terraço é uma das novidades viabilizadas pela Petrobras, que entrou recentemente como nova patrocinadora da CCMQ, por meio de edital do Programa Petrobras Cultural. A empresa ainda vai viabilizar o Plano Bianual da Casa, que teve início no último mês de agosto e terá vigência até julho de 2027, com um investimento total de R$ 3,2 milhões pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). O valor corresponde a mais de 50% dos recursos necessários para executar o plano, garantindo a manutenção de diversas atividades culturais gratuitas.
Entre as ações previstas para os próximos dois anos da CCMQ estão exposições de artes visuais, apresentações musicais e de artes cênicas, feiras e editais de economia criativa, atividades literárias, programação radiofônica, visitas mediadas, eventos multiculturais e iniciativas de formação. Os recursos disponibilizados pelos patrocinadores possibilitam ainda a contratação de mais de 40 profissionais regulares, em áreas como comunicação, educativo, produção de artes, de eventos e de teatros, equipes técnicas e de acessibilidade, que complementam o quadro de servidores da Sedac.