Casa de Cultura Mario Quintana ganhará novo espaço com jardim sensorial

Com 35 anos recém-completados, a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) segue com motivos para comemorar. A instituição da Secretaria da Cultura (Sedac) vai oferecer ao público um novo espaço em seu último andar. Com inauguração prevista para novembro, o Terraço Petrobras vai abrigar um jardim sensorial, projetado para estimular os cinco sentidos por meio de cores, aromas, texturas, sons e sabores. O local visa ser um refúgio para contemplação e descompressão, explorando os aspectos visuais da própria Casa, especialmente com a vista para o Guaíba e para o centro de Porto Alegre (RS), entre as duas cúpulas que caracterizam a edificação histórica.



Com projeto concebido pelos arquitetos José Roberto Weber Salvi e Raimundo Giorgi, do escritório Salvi, Giorgi Arqdesign, e paisagismo orientado pela agrônoma Cláudia Litvin, que trabalha com paisagismo sustentável, o jardim valoriza a biodiversidade gaúcha, utilizando plantas nativas do Rio Grande do Sul e reunindo espécies representativas dos biomas Pampa e Mata Atlântica, como Erva Pompom, Farroupilha, Íris, Butiá, Maranta, Erva Mate, Guaimbé e Capim dos Pampas, além de caixas de seixos rolados, areia, saibro e brita. Dessa forma, o espaço estimula o olfato, o tato, a visão, a audição e o paladar, seja pela vegetação, seja pelos percursos que podem ser realizados no terraço, provocando uma espécie de jogo sensório e lúdico a quem o visita, com potencial uso terapêutico.

Para a diretora da Casa, Adriana Sperandir, "o Terraço Petrobras reforça a conexão entre humanidade e natureza que tem orientado a instituição, somando-se a iniciativas como as melhorias do Jardim Lutzenberger, a publicação recente do guia de plantas e os ciclos de programação voltados para a reflexão sobre crise climática, antropoceno e meio ambiente".