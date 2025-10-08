Wagner Menezes estreia performance sonora na CCMQ

Transitando entre sonoridades digitais e analógicas, Wagner Menezes mistura música, arte sonora, visualidades e tecnologias na performance desvio , nesta quinta-feira (9), às 20h, na Sala Carlos Carvalho, na Casa de Cultura Mário Quintana (Andradas, 736). A experimentação sonora se apresenta como um desvio que coloca a imaginação e a experimentação no centro de um processo que cria e especula possibilidades reais para corpos negros existirem.

Circulando em universos e paisagens sonoras numa conversa ancestral e tecnológica inspirada na figura de Exu e suas diversas características, Wagner toma como fonte as encruzilhadas e suas complexidades para manipular em cena diferentes objetos. Ele utiliza de como guitarras, vozes, sintetizadores, pedais de efeito, loop e instrumentos virtuais, para o público a habitar o espaço afrofuturista, um espaço de presenças e ausências criado coletivamente. Ingressos a partir de R$ 25,00 via Sympla.