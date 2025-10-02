Espetáculo ‘O Diabo em Mrs. Davis’ estreia no Teatro Nilton Filho

Em O Diabo em Mrs. Davis , o público é transportado para uma coletiva de imprensa fictícia da lendária atriz Bette Davis. Entre memórias afiadas e confissões provocadoras, emerge o retrato de uma mulher que desafiou convenções, enfrentou Hollywood e se eternizou como um dos maiores ícones do cinema mundial. A estreia da peça acontece nesta sexta-feira (3), às 21h, no Teatro Nilton Filho ( Grão Pará, 179 ).

O monólogo, interpretado com intensidade por Gisele Faerman e dirigido por Nilton Filho, revela Davis em seus momentos de glória e vulnerabilidade. O texto, carregado de ironia, emoção e inteligência, convida a plateia a refletir sobre a fama, o envelhecimento, autenticidade e feminismo. Questões que, por sua vez, permanecem urgentes e atuais. Ingressos podem ser adquiridos via Sympla, a partir de R$ 50,00 e a peça segue em cartaz em todas as sextas-feiras do mês.