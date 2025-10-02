Mostra Internacional de Arte Contemporânea começa nesta sexta na Capital

Porto Alegre se prepara para receber a Mostra Internacional de Arte Contemporânea (Miac), que inicia nesta sexta-feira (3), com uma programação diversa e inovadora. A edição deste ano se desdobra em duas frentes: Música Viva, desta sexta-feira (3) até dia 12 de outubro, no Farol Santander (Sete de Setembro 1028), e O Tempo dos Corpos, de 14 a 26 de outubro, no Instituto Ling (João Caetano 440), com apresentações, performances, exposições e debates que exploram os múltiplos caminhos da arte contemporânea.
Sob a curadoria de Fernando Zugno e Guilherme Thiesen, a mostra propõe um diálogo entre linguagens e artistas, em obras que abordam temas como memória, ancestralidade, identidade e corpo. Entre os destaques da programação estão o musical Azira'i, os seminários, que convidam o público a refletir sobre o papel da arte na sociedade contemporânea, a performance cênica Ytá e o espetáculo Antes do Tempo Existir. Um dos destaques é Tulipa Ruiz e Cecília Lucchesi, na sexta-feira (3), às 20h, com o espetáculo Habilidades Extraordinárias Delux. Com parte da programação gratuita, a MIAC também ocupará locais emblemáticos da cidade, incluindo o Galpão Floresta Cultural, a Casa de Cultura Mario Quintana, a Cinemateca Capitólio, o Teatro Simões Lopes Neto e o Estúdio Stravaganza. Os ingressos podem ser adquiridos através do site miacbrasil.com, junto da programação completa do evento.