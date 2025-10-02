Mostra Internacional de Arte Contemporânea começa nesta sexta na Capital

Porto Alegre se prepara para receber a Mostra Internacional de Arte Contemporânea (Miac), que inicia nesta sexta-feira (3), com uma programação diversa e inovadora. A edição deste ano se desdobra em duas frentes:

Música Viva

, desta sexta-feira (3) até dia 12 de outubro, no Farol Santander (

Sete de Setembro 1028)

, e

O Tempo dos Corpos

, de 14 a 26 de outubro, no Instituto Ling (

João Caetano 440)

, com apresentações, performances, exposições e debates que exploram os múltiplos caminhos da arte contemporânea.