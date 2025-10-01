Planet Hemp faz último show em Porto Alegre neste sábado

Além de anunciar o encerramento da banda em junho de 2025, o Planet Hemp confirmou as datas da turnê de despedida, chamada A Última Ponta. O grupo carioca vai subir ao palco da KTO Arena (Severo Dullius, 1995), neste sábado (4), às 20h, para um encontro final com os seus fãs gaúchos.
Reunindo Marcelo D2, BNegão, Formigão, Nobru, Pedro Garcia e Daniel Ganjaman, a banda estará pela última vez em Porto Alegre mostrando as suas músicas vibrantes e questionadoras. Das críticas às políticas sobre drogas aos problemas sociais, o Planet Hemp vai levar para o palco não só o tracklist do vencedor do Grammy Latino Jardineiros, mas os melhores momentos de toda a sua discografia, iniciada com o clássico Usuário. Ingressos a partir de R$ 90,00 via plataforma Eventin.