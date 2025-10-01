Planet Hemp faz último show em Porto Alegre neste sábado

Além de anunciar o encerramento da banda em junho de 2025, o Planet Hemp confirmou as datas da turnê de despedida, chamada A Última Ponta . O grupo carioca vai subir ao palco da KTO Arena ( Severo Dullius, 1995) , neste sábado (4), às 20h, para um encontro final com os seus fãs gaúchos.

