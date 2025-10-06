Tambores de Freire ocupa Salão de Atos da Ufrgs em celebração aos seis anos de trajetória

Porto Alegre recebe, nesta terça-feira (7), às 20h, o espetáculo Tamborear, promovido pelo projeto Tambores de Freire, que ocorre às 20h no Salão de Atos da Ufrgs (Paulo Gama, 110). A apresentação traz em seu repertório composições que transitam por samba reggae, ijexá, samba duro, candombe e cirandas, incluindo músicas como Bailes da vida, Odoya, Esperançar por esse chão e Linda negrada. Show também contará com participações especiais de Paulo Romeu Deodoro, Nina Fola, Afoxé das Yabás, Maracatu Baque Mulher e Irmãs Vidal.

Criado em 2019, o coletivo Tambores de Freire surgiu como um espaço de prática e estudo da música popular percussiva em grupo, oferecendo oficinas e disciplinas eletivas de percussão, canto popular, cavaquinho, contrabaixo e musicalização para jovens, adultos e idosos. Desde então, consolidou-se como uma experiência artística e pedagógica de referência, que em 2025 completa seis anos de atuação. A entrada é gratuita.