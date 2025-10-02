Festival Porongos oferece Masterclass com Marechal MC

Um dos principais nomes do rap e da cultura hip hop do país desembarca em Porto Alegre, neste sábado (4), para ministrar uma Masterclass que encerra a programação do 4º Festival Porongos. Com 20 anos de carreira, MC Marechal já pisou nos palcos dos festivais mais relevantes de música do Brasil. Mais recentemente, tem sido elogiado pela crítica com o projeto Favela Vive 5, rico em letras que trazem a realidade das favelas, chamado Música de Mensagem.

Festival Kino Beat inicia neste final de semana com performance e exposição LEIA AINDA:

Os gaúchos terão a oportunidade de participar de uma oficina com o artista, que passará seus aprendizados musicais. A atividade é voltada para artistas independentes ou produtores de rap e pessoas que busquem conhecimento sobre gestão de carreira. Os participantes receberão uma bolsa-auxílio de R$ 700,00 mediante emissão de nota fiscal. Serão disponibilizadas 20 vagas, priorizando a população negra e povos indígenas, mulheres, população LGBTQIAP+, migrantes e refugiados. O encontro será realizado na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), das 10h às 16h. As inscrições podem ser realizadas no site do festival.