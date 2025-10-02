Festival Kino Beat inicia neste final de semana com performance e exposição

O 10º Festival Kino Beat começa neste final de semana em Porto Alegre. Nesta sexta-feira (3), às 19h, o Teatro Oficina Olga Reverbel (Riachuelo, 1.089) recebe a performance Fantasma Boca , dos artistas Vivian Caccuri e Thiago Lanis. Esta é a primeira de uma série de atividades gratuitas que serão realizadas nos principais espaços culturais de Porto Alegre até dezembro, dentro da programação da 10ª edição do Festival. A atividade tem entrada gratuita, mas os ingressos precisam ser garantidos antecipadamente pelo site do Theatro São Pedro.



Já no sábado (4), às 10h30min, será inaugurada a Exposição Onirica () pelo Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), localizado na Praça da Alfândega. Trata-se de uma videoinstalação produzida pelo estúdio italiano fuse* que, por meio de inteligência artificial, utiliza um arquivo de sonhos para transformar os seus relatos em imagens e sons. Com curadoria de Gabriel Cevallos, a mostra pode ser visitada até o dia 30 de novembro, de terça a domingo, das 10h às 19h. Entrada Franca.