Primeira voz do reggae no Estado, Marietti Fialho celebra 35 anos de carreira

Nesta sexta-feira (3), às 21h, Marietti Fialho sobe ao palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) para uma celebração ao reggae, acompanhada pela Cia Luxuosa, banda formada por Cláudio Costa (violão e backing vocal) e Márcio Bandeira (bateria).
Primeira mulher à frente de uma banda de reggae no Rio Grande do Sul, Marietti começou a compor com apenas treze anos de idade. No espetáculo Inteira, ela abre a sua história na música construída ao longo de 35 anos de carreira. Os ingressos custam entre R$ 45,00 e R$ 90,00 via Tri.RS.