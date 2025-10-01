Primeira voz do reggae no Estado, Marietti Fialho celebra 35 anos de carreira

Nesta sexta-feira (3), às 21h, Marietti Fialho sobe ao palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) para uma celebração ao reggae, acompanhada pela Cia Luxuosa, banda formada por Cláudio Costa (violão e backing vocal) e Márcio Bandeira (bateria).

