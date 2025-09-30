Vocalista do Nenhum de Nós lança carreira solo com show nesta quinta

Thedy Corrêa, que há 38 anos é o vocalista e o principal compositor do Nenhum de Nós, está iniciando uma carreira solo. Após o lançamento da música A Mesma Língua no segundo semestre de 2024 e o single Márcia nesta última semana, o artista vai se apresentar no Teatro de Câmara Túlio Piva, em duas datas. A primeira, nesta quinta-feira (2), às 21h, e a segunda no domingo (5), às 20h.

