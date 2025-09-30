Porto Alegre,

Vocalista do Nenhum de Nós lança carreira solo com show nesta quinta

Thedy Corrêa, que há 38 anos é o vocalista e o principal compositor do Nenhum de Nós, está iniciando uma carreira solo. Após o lançamento da música A Mesma Língua no segundo semestre de 2024 e o single Márcia nesta última semana, o artista vai se apresentar no Teatro de Câmara Túlio Piva, em duas datas. A primeira, nesta quinta-feira (2), às 21h, e a segunda no domingo (5), às 20h.
Paralelamente à sua banda principal, o cantor tem buscado explorar outras sonoridades nas suas novas composições, que ganharão as plataformas de streaming e os palcos ao longo de 2025. Os versos de A Mesma Língua, por exemplo, fazem parte do primeiro livro de poesia de Thedy, chamado Bruto e lançado em 2006. No formato voz e violão, o espetáculo Minha História contará com o vocalista ao lado de Estevão Camargo, também integrante do Nenhum de Nós. Ingressos a partir de R$ 90,00 via Sympla.

