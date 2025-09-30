Banda Black Rio é atração da terceira edição do Blues Bossa Jam Session

O palco do Teatro do Bourbon Country ( Túlio de Rose, 80), recebe nesta quarta-feira (1º), às 21h, a terceira edição do projeto Blues Bossa Jam Session. A atração da vez é a lendária Banda Black Rio, referência da música brasileira que une funk, samba e jazz em um espetáculo potente e envolvente.
Ícone da fusão entre ritmos afro-brasileiros e sonoridades do jazz e da soul music, a Banda Black Rio promete uma apresentação vibrante, celebrando o legado da black music nacional com um toque contemporâneo. No repertório, sucessos como Mr. Funky Soul, Maria Fumaça e Carrossel ganham vida. Mais do que um show, a noite se propõe a ser um verdadeiro tributo à cultura negra e à força da música instrumental brasileira. Ingressos a partir de R$ 19,80, disponíveis pelo site uhuu.com e na bilheteria do teatro.