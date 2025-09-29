Grezz anuncia noite de jazz, pop e música brasileira com Ras Vicente e Melina Vaz

Tocando juntos desde 2016, Melina Vaz e Ras Vicente trarão ao palco do Grezz (Almirante Barroso, 328) músicas que marcaram a trajetória da parceria nesta quarta-feira (1º), a partir das 21h. O show transita pelo jazz, pop e música brasileira, com arranjos originais para a formação de duo, que inspira uma atmosfera intimista. No repertório, temas de Cole Porter, Tom Jobim, Nina Simone, Sade, entre outros compositores e compositoras que inspiram o fazer musical deste duo.

Cantora porto-alegrense de 30 anos, Melina Vaz começou a estudar música aos 15 anos montando bandas, cantando em corais e estudando canto com músicos como Guilherme Mittmann e Adriana Deffenti. Aos 22 anos, ingressou na carreira profissional interpretando os sucessos de Amy Winehouse, projeto que lotou casas por onde passou em Porto Alegre entre 2016 e 2021. Neste período, a intérprete se apaixonou pelo jazz e criou o Melina Vaz e Trio, que segue até os dias atuais. Hoje, é uma das principais intérpretes de jazz e bossa nova na cidade. A entrada é franca.