Bloco do Eu Sozinho volta a Capital em única apresentação

Conhecido no Brasil inteiro pelos seus shows enérgicos e pelas suas releituras de alta fidelidade, o Bloco do Eu Sozinho vai retornar a Porto Alegre para uma apresentação no Bar Opinião ( José do Patrocínio, 834) , nesta sexta-feira (3), às 23h. Depois de um show com ingressos praticamente esgotados no início do ano, o tributo recifense faz um show especial, que celebra os clássicos do rock nacional.

Reunindo quase 60 mil seguidores nas redes sociais, a banda vai comandar um espetáculo de aproximadamente cinco horas de duração. No seu repertório, costumam estar presentes as faixas mais conhecidas de diversos ícones da música brasileira, como Charlie Brown Jr., CPM 22, Detonautas, Engenheiros do Hawaii, Legião Urbana, Los Hermanos, Paralamas do Sucesso, Raimundos e Skank, entre outros mais. Ingressos a partir de R$45,00 via Sympla.