Luccas Neto volta a Porto Alegre com espetáculo para crianças

Luccas Neto, um fenômeno do entretenimento infantojuvenil, retorna a Porto Alegre para uma apresentação no Auditório Araújo Vianna ( Osvaldo Aranha, 685) neste domingo (5), às 16h, com o espetáculo, Luccas e Gi em: O Mundo de Magia e Fantasia . A apresentação, cuja estreia ocorreu ano passado no Rio de Janeiro, é dedicada para todas as famílias.



Falando sobre as profissões e sobre o futuro, Luccas e Gi vão explicar por que todos devem correr atrás dos seus sonhos. Os fãs da dupla ainda terão o prazer de ver outros personagens conhecidos, como o Super Foca, a Super Sereia e alguns novos vilões, que são os casos de Zota Lorota e Dentinho. Com um elenco formado por mais de dez artistas, o show vai trazer músicas inéditas, em meio a uma sucessão de sucessos junto aos fãs. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 85,00 via Sympla.