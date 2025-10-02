Porto Alegre,

Publicada em 02 de Outubro de 2025 às 10:34

Cícero chega a Porto Alegre com a turnê ‘Uma Onda em Pedaços’

Músico carioca retorna aos palcos gaúchos neste sábado (4), no Bar Opinião

Lucas Vaz/Divulgação/JC
JC
JC
Mesclando seu novo disco com clássicos da carreira, a proposta é conduzir a plateia por diferentes atmosferas: momentos intimistas, explosões coletivas e experimentações que transitam entre gêneros, do forró ao rap, da canção clássica ao experimental. A banda é formada por Vovô Bebê no baixo, Iuri Brito na guitarra e teclas e Pedro Fonte na bateria. A equipe técnica conta com Bruno Schulz no som, Alessandro Boschini na luz e Henrique Botkay na produção. Ingressos a partir de R$ 80,00 via Sympla.

 

