Cícero chega a Porto Alegre com a turnê ‘Uma Onda em Pedaços’

O cantor e compositor Cícero volta a Porto Alegre com a turnê Uma Onda em Pedaços, neste sábado (4), às 21h, no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834). O espetáculo mergulha no universo poético e fragmentado do novo disco, que reúne dez canções inéditas, incluindo colaborações com Duda Beat, Vovô Bebê e Tori, e o conecta ao repertório que consagrou o artista como uma das vozes mais originais da cena musical brasileira.
Mesclando seu novo disco com clássicos da carreira, a proposta é conduzir a plateia por diferentes atmosferas: momentos intimistas, explosões coletivas e experimentações que transitam entre gêneros, do forró ao rap, da canção clássica ao experimental. A banda é formada por Vovô Bebê no baixo, Iuri Brito na guitarra e teclas e Pedro Fonte na bateria. A equipe técnica conta com Bruno Schulz no som, Alessandro Boschini na luz e Henrique Botkay na produção. Ingressos a partir de R$ 80,00 via Sympla.