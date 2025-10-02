Porto Alegre,

Vanessa da Mata apresenta show da turnê ‘Todas Elas’ em Porto Alegre

Espetáculo acontece nesta sexta (3), no Araújo Vianna

Mariana Oliver/Divulgação/JC
A cantora e compositora Vanessa da Mata desembarca em Porto Alegre nesta sexta-feira (3), às 21h, para apresentar sua nova turnê Todas Elas, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). O espetáculo marca um momento especial da carreira da artista, unindo canções inéditas ao repertório consagrado que a tornou uma das vozes mais marcantes da música brasileira contemporânea. 
Com direção de Jorge Farjalla, o show é inspirado no álbum homônimo lançado em maio de 2025. O disco, composto por 11 faixas autorais, traz participações de nomes de peso como João Gomes, Robert Glasper e Jota.pê, além de apresentar uma Vanessa ainda mais íntima, múltipla e pulsante. Ingressos a partir de R$ 110,00 à venda via Sympla.

