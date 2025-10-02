Vanessa da Mata apresenta show da turnê ‘Todas Elas’ em Porto Alegre

A cantora e compositora Vanessa da Mata desembarca em Porto Alegre nesta sexta-feira (3), às 21h, para apresentar sua nova turnê

Todas Elas

, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). O espetáculo marca um momento especial da carreira da artista, unindo canções inéditas ao repertório consagrado que a tornou uma das vozes mais marcantes da música brasileira contemporânea.