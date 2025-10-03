Exposição de Fábio André Rheinheimer inaugura neste sábado

Neste sábado (4), a partir das 10h, o artista Fábio André Rheinheimer inaugura na Sala da Fonte do Museu de Arte do Paço ( Praça Montevidéu, 10) a exposição Trapézio — 07 saltos no vazio . A mostra apresenta desenhos recentes, frutos de sua pesquisa que iniciou em 2012 sobre a técnica.

