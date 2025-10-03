Exposição de Fábio André Rheinheimer inaugura neste sábado

Neste sábado (4), a partir das 10h, o artista Fábio André Rheinheimer inaugura na Sala da Fonte do Museu de Arte do Paço (Praça Montevidéu, 10) a exposição Trapézio — 07 saltos no vazio. A mostra apresenta desenhos recentes, frutos de sua pesquisa que iniciou em 2012 sobre a técnica.
Entre janeiro e agosto deste ano, Rheinheimer produziu 300 obras. Desse total, selecionou 27 desenhos, agrupados em sete segmentos distintos que interagem entre si. Essa etapa foi concebida sob inspiração de um trapézio circense, o qual desafia os limites físicos do acrobata enquanto propicia a realização de movimentos livres, isento de amarras. Quando orquestrados, exige do executor superação diante dos riscos inerentes à atividade, a despeito da harmonia e leveza do gesto no vazio, contexto da ação. Visitação acontece até 19 de dezembro, de segunda a sexta, das 9h às 17h. Entrada franca.