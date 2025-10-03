Porto Alegre,

Publicada em 03 de Outubro de 2025 às 08:26

Gabriela Lery celebra 15 anos de carreira com show no Teatro Olga Reverbel

Espetáculo 'Meio do Caminho' acontece neste domingo (5), às 19h

Isadora Quintana/Divulgação/JC
 Neste domingo (5), às 19h, a cantora, compositora e instrumentista Gabriela Lery comemora 15 anos de carreira no Teatro Oficina Olga Reverbel (Riachuelo, 1089). Com direção cênica de Aline Marques, o show Meio do Caminho reaproxima a artista do rock – onde tudo começou –, trazendo um som mais intenso com pautas muito pessoais e conduzindo a plateia por diferentes momentos de sua trajetória com humor, delicadeza e profundidade, assumindo a voz como recurso principal.
A noite celebra, ainda, cinco anos do lançamento de seu primeiro álbum, Arquipélago. Mesclando MPB, indie, dream pop e post-rock, o trabalho contou com a participação de outras artistas LBT+. Uma obra de resistência e representatividade, em que histórias e vivências de cada uma ganham espaço central. O show Meio do Caminho contará com as participações de Rita Zart e Sara Nina. Ingressos entre R$ 20,00 e R$ 40,00 no site do Theatro São Pedro.

