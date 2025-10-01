Espetáculo 'Etérea' proporciona mergulho em emoções silenciadas através do som

A música pode ser uma forma de permitir que as pessoas sintam livremente. A cantora e compositora Elisa Terra, há pelo menos 5 anos, produz canções que mergulham nas temáticas do amor, da cura e da redenção. Na sexta-feira e no sábado (3 e 4), a artista apresenta seu novo espetáculo, Etérea, um convite sensorial para o público mergulhar nas musicalidades brasileiras.
O espetáculo se divide em dois atos complementares, Centelha e Expansão, em datas e locais diferentes. O primeiro acontece no Teatro Glênio Peres (Loureiro da Silva, 255 ), na sexta e no sábado (3 e 4), às 19h, com entrada franca. A distribuição de convites acontece na Seção de Memorial da CMPA, de segunda a quarta-feira, ou 30 minutos antes do show.
Já o segundo ato convida o público para um espetáculo inédito: Elisa Terra e sua banda recebem a Sucinta Orquestra, trio de cordas formado por Clarissa Ferreira no violino, Bibiana Turchiello no violino e Luyra Dutra no violoncelo. O show acontece dia 21 de outubro, às 20h, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa (Independência, 75). Os ingressos estão à venda via Sympla, a partir de R$ 35,00.