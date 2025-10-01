José Augusto volta a Porto Alegre com turnê que celebra 50 anos de carreira

José Augusto embarca na maior jornada musical da carreira e apresenta em Porto Alegre a turnê Histórias em Canções - 50 anos, nesta sexta-feira (3), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). Com uma trajetória marcada por grandes sucessos e uma voz inconfundível, o cantor e compositor promete uma apresentação repleta de memórias e emoções.
A nova turnê traz a direção musical assinada por José Augusto, além dos arranjos de Caíque Rocha e direção da LC Entretenimento. O cantor busca não apenas relembrar os sucessos que marcaram sua trajetória, mas trazer um toque especial ao apresentar músicas de outros artistas. No setlist, desde o sucesso Chuvas de Verão até a emblemática Evidências, e canções como Separação, Indiferença, Sábado e Fantasias. José Augusto também promete surpresas e novidades, com as canções: Ainda Ontem Chorei de Saudade, composição do amigo Moacir Franco, e Te Amo, Te Amo, Te Amo, sucesso de Roberto Carlos. Ingressos a partir de R$ 87,50 à venda via Uhuu.