Casa da Memória celebra os 90 anos da Exposição do Centenário Farroupilha em Porto Alegre

A Casa da Memória Unimed Federação/RS, com apoio da Unimed Porto Alegre, abriu no dia 19 de setembro a mostra “90 de 35 – Arte, História e Arquitetura na Exposição do Centenário Farroupilha”, com curadoria de José Francisco Alves e Marco Aurélio Biermann Pinto.



A iniciativa marca os 90 anos da Exposição do Centenário Farroupilha, realizada em 1935 para destacar a força comercial, industrial, agrícola e cultural do Rio Grande do Sul no marco dos 100 anos da Revolução Farroupilha (1835-1935). O evento histórico também resultou na criação do Parque Farroupilha, instituído por decreto do prefeito Alberto Bins, em 19 de setembro de 1935, e inaugurado oficialmente na abertura da exposição, no dia seguinte.

A mostra reúne documentos, obras de arte e objetos originais ligados àquele que foi um dos maiores acontecimentos da capital gaúcha. Entre os destaques estão: A mostra reúne documentos, obras de arte e objetos originais ligados àquele que foi um dos maiores acontecimentos da capital gaúcha. Entre os destaques estão:

• Fotografias ampliadas dos principais pavilhões da exposição e uma maquete inédita que recria o icônico pórtico monumental de entrada.

• Obras de artistas que tiveram papel fundamental no Pavilhão Cultural, como Fernando Corona, Angelo Guido, Nelson Boeira Faedrich e Francisco Bellanca. Pela primeira vez, será apresentada ao público uma escultura de Marcos Bastos, diretor da Seção de Escultura do Pavilhão Cultural.

• Reproduções em 3D de partes do Monumento a Bento Gonçalves, de Antônio Caringi, a principal obra encomendada para a Exposição do Centenário Farroupilha, inaugurada em janeiro de 1936 diante do pórtico monumental.

• Livros, catálogos, documentos, medalhas comemorativas e outros materiais originais da época, que ajudam a reconstruir a memória da Revolução Farroupilha e do evento que mobilizou o Estado.



A exposição está localizada na Casa da Memória Unimed Federação/RS, com visitações abertas de 19 de setembro a 24 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h (último acesso às 17h30min).