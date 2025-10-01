Brasil amplia participação no mercado global de arte, revela pesquisa

Apesar do cenário global adverso, as exportações brasileiras de obras de arte apresentam um quadro vigoroso, segundo relatório da Act Arte dedicado ao tema. A análise faz parte da 7ª Pesquisa Setorial do Mercado de Arte no Brasil e abrange o período de 2023 ao primeiro semestre de 2025, com dados obtidos na plataforma Comex Stat, sistema do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para estatísticas sobre o comércio exterior.

"Enquanto o comércio internacional sofreu retração expressiva, o Brasil manteve volumes próximos à estabilidade e ampliou sua participação no fluxo global", diz trecho do documento do escritório de inteligência em arte, divulgado nesta terça-feira (30).

LEIA TAMBÉM: Andrea Gregory apresenta curta exposição no Restaurante Asiana

De acordo com o relatório, o desempenho das exportações em 2024 foi de crescimento no país. Enquanto as exportações globais de obras de arte recuaram 14,1% em relação a 2023, passando de US$ 31,5 bilhões para US$ 27,1 bilhões, no Brasil elas cresceram 7,2%, de US$ 269 milhões para US$ 288 milhões.

No fluxo global, o aumento na participação foi de 0,85% para 1,06%. Apesar do avanço, o desempenho ainda não recuperou o patamar de 2019, período pré-pandemia, quando o Brasil exportou US$ 395 milhões. O primeiro semestre de 2025, por sua vez, demonstra constância diante de um recuo global de 39,6%, o que aponta para avanços estruturais na capacidade de internacionalização do setor.

"Essa relativa resiliência se reflete diretamente no ganho de participação do Brasil nas exportações globais, subindo de 1,01% no primeiro semestre de 2023 para 1,23% no primeiro semestre de 2025", diz o documento.

A análise mostra que o Brasil soube aproveitar janelas de oportunidade em um momento de reacomodação global, a partir da diversificação de destinos e da profissionalização dos agentes da exportação.

"Para o futuro, a continuidade dessa trajetória dependerá de políticas consistentes de internacionalização, de investimentos em visibilidade e da expansão para novos mercados, de forma a sustentar ganhos relativos e ampliar o peso do país no comércio global de arte", conclui o relatório. As exportações brasileiras são concentradas em pinturas (65%), escultura (32%) e fotografia (3%).