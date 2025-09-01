Porto Alegre,

Publicada em 01 de Setembro de 2025 às 12:37

Andrea Gregory apresenta curta exposição no Restaurante Asiana

De terça a quinta, a mostra ‘Campo – arte e design’ estará aberta a visitação

Acervo Pessoal/Andrea Gregory/Divulgação/JC
Está marcada para a próxima terça-feira (2) a vernissage da exposição Campo – arte e design, de Andrea Gregory no restaurante Asiana (Dinarte Ribeiro, 128), das 17h às 21h. A mostra relâmpago estará aberta para visitações nos dias 3 e 4, também das 17h às 21h. Na quarta-feira (3) a artista receberá especialmente profissionais da arte, arquitetura, decoração e design para uma conversa informal, junto de uma visita guiada.
Uruguaia de nascimento, Andrea viveu a infância e adolescência na cidade gaúcha de Uruguaiana, onde três países se encontram: Brasil, Uruguai e Argentina. É dessa fonte da mistura multicultural e genuína que a artista bebe para criar seu universo plástico em uma estética que dá cor e sentido às celas e aos couros, as cordas, as crinas e ferros com lamparinas, tudo junto de grades fronteiriças emolduradas por texturas, cores, madeiras e paisagens. Toda essa matéria numa linguagem que só a arte é capaz de traduzir e o olhar talentoso da criadora.

