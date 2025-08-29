Jornalista Tulio Milman lança o livro "Onde estás?" em Porto Alegre

Na próxima sexta-feira (5), o jornalista Tulio Milman lança o livro "Onde estás?", obra que apresenta conceitos como o “Ciclo da Investigação” e o Índice de Eficiência de Perguntas (IEP), além de dicas práticas para comunicação com humanos e máquinas, tomada de decisão e resolução de problemas. O lançamento e a sessão de autógrafos são no Museu da PUC, em Porto Alegre, a partir das 17h.

Com mais de 30 anos de carreira, o autor é diplomado em Storytelling pela Universidade de Stanford e possui formação em Inteligência Artificial Generativa na Era da Transformação Digital pelo MIT (EUA). Publicado pela Citadel Editora, o livro parte da ideia de que, na era digital, as respostas são abundantes, tornando a capacidade de formular boas perguntas uma habilidade essencial.