Hello Gloom e from20 realizam turnê pelo Brasil com show em Porto Alegre

A turnê All Eyes On Me marca o retorno do pop coreano do Hello Gloom e from20 ao Brasil. As apresentações prometem performances intensas, proximidade com os fãs e uma experiência única. O giro começa nesta quinta-feira (2), às 20h, em Porto Alegre, abrindo caminho para a passagem dos artistas por outras cidades do País, até o encerramento da turnê em Manaus.

A turnê contará ainda com pacotes VIP que oferecem benefícios como acesso ao soundcheck (passagem de som), foto em grupo e individual, entre outros. A produção é da K-Beat Entertainment, empresa que desde 2024 vem levando a música pop coreana a diferentes regiões do país. Os ingressos custam a partir de R$ 80,00 e podem ser adquiridos via plataforma Articket.