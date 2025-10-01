Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 01 de Outubro de 2025 às 11:03

Hello Gloom e from20 realizam turnê pelo Brasil com show em Porto Alegre

Na turnê ‘All Eyes On Me’, os artistas da Way Better retornam ao país, desta vez com shows próprios

Na turnê ‘All Eyes On Me’, os artistas da Way Better retornam ao país, desta vez com shows próprios

KBEAT/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
A turnê All Eyes On Me marca o retorno do pop coreano do Hello Gloom e from20 ao Brasil. As apresentações prometem performances intensas, proximidade com os fãs e uma experiência única. O giro começa nesta quinta-feira (2), às 20h, em Porto Alegre, abrindo caminho para a passagem dos artistas por outras cidades do País, até o encerramento da turnê em Manaus. 
A turnê All Eyes On Me marca o retorno do pop coreano do Hello Gloom e from20 ao Brasil. As apresentações prometem performances intensas, proximidade com os fãs e uma experiência única. O giro começa nesta quinta-feira (2), às 20h, em Porto Alegre, abrindo caminho para a passagem dos artistas por outras cidades do País, até o encerramento da turnê em Manaus. 
A turnê contará ainda com pacotes VIP que oferecem benefícios como acesso ao soundcheck (passagem de som), foto em grupo e individual, entre outros. A produção é da K-Beat Entertainment, empresa que desde 2024 vem levando a música pop coreana a diferentes regiões do país. Os ingressos custam a partir de R$ 80,00 e podem ser adquiridos via plataforma Articket.

 

Notícias relacionadas