‘O Fabuloso Concerto D'Amélie Poulain’ ganhará os palcos de sete cidades gaúchas em circuito do Sesc

O celebrado filme francês O Fabuloso Destino de Amélie Poulain será homenageado em outubro em uma edição especial do Circuito Sesc de Música, que vai contemplar sete cidades gaúchas. Alegrete, Canoas, Gravataí, Caxias do Sul, Pelotas, Camaquã e Porto Alegre receberão as apresentações musicais de O Fabuloso Concerto D'Amélie Poulain . O espetáculo intimista é composto pela trilha sonora completa da obra audiovisual, tocada ao vivo. No palco, além da música, um mergulho no universo do filme é proposto através de objetos, cores vibrantes, momentos dramáticos e alegres que são um convite à imaginação.

O Fabuloso Concerto D'Amélie Poulain foi desenvolvido em Porto Alegre em 2016 e acumula mais de cem concertos estrelados pelas musicistas Daniela Garcia (trompete), Clarissa Ferreira (violino) e Natália Damiani (piano), e pelos músicos Gabriel Romano (acordeon) e Rodrigo Cordeiro (percussão). A obra é uma homenagem sensível ao filme de 2001, comédia romântica premiada dirigida por Jean-Pierre Jeunet. Os ingressos estão disponíveis no site e nas Unidades do Sesc a partir de R$ 20,00.

Confira as datas em cada cidade:

Alegrete

Data: 01/10 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

Canoas

Data: 04/10 (sábado)

Horário: 18h

Local: Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5340)

Gravataí

Data: 09/10 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro do Sesc Gravataí (Rua Anápio Gomes, 1241)

Caxias do Sul

Data: 10/10 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro do Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira Cesar, 2462)

Pelotas

Data: 23/10 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Sociedade Pelotense Música pela Música (R. Félix Xavier da Cunha, 952 – Centro)

Camaquã

Data: 24/10 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro do Sesc Camaquã (Rua Marcírio Dias Longaray, 01)

Porto Alegre

Data: 30/10 (quinta-feira)

Horário: 19h