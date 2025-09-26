Ian Ramil volta a Porto Alegre para lançamento do LP neste domingo

Depois de circular pelo Brasil com o show de seu último disco, Tetein , Ian Ramil volta a se apresentar em Porto Alegre, neste domingo (28), às 18h, no Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1.089), desta vez para fazer o lançamento do LP em vinil. Acompanhado de Bruno Vargas (baixo e voz) e Rhoden (teclado, samplers e voz), com cenário e luz de Mariana Terra e Isabel Ramil, Ian cantará canções de seus três discos e releituras de clássicos de artistas fundamentais em sua carreira. O show contará com as participações especiais de Duca Leindecker, Alexandre Kumpinski, Clara Clarissa (Clarissa Ferreira e Ana Matielo), Bruno Coelho, João Ortácio e Julio Rizzo.

Grupo carioca Azes do Samba conquistou o público gaúcho com turnê em 1932 LEIA MAIS: