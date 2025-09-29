Instituto Ling recebe sessão comentada sobre a Mostra de Cinema das Missões

Evento que transforma as ruínas da catedral de pedra do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo em uma sala de cinema a céu aberto, a Mostra de Cinema das Missões realizará uma programação prévia em Porto Alegre na próxima terça-feira (30), às 19h, no auditório do Instituto Ling (João Caetano, 440). Com uma sessão comentada do longa-metragem argentino Por tu bien , dirigido por Axel Monsú, a curadoria do projeto traz para a Capital uma prévia das temáticas que serão discutidas na terceira edição da mostra, marcada para os dias 20, 21 e 22 de novembro no Noroeste do Estado.

Baseado em uma história real, Por tu bien traz uma narrativa intensa sobre opressões e traumas vividos na região das Missões Argentinas. O filme, lançado em 2024, traz a trajetória de Zulma, uma jovem adolescente que cresce em uma comunidade religiosa isolada na selva, até que é obrigada a assumir o controle de sua própria vida e lutar por sua liberdade. Após a sessão, haverá um debate entre a produtora cultural e audiovisual Paola Mallmann e a professora Liliane Rhode, com mediação de Manuela Fetter Nicoletti, coidealizadora e curadora da Mostra de Cinema das Missões. O evento é gratuito mediante inscrição via site do instituto.