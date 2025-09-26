Sala Redenção homenageia o cinema de patrimônio em nova mostra

A partir desta segunda-feira (29), a Sala Redenção (Eng. Luiz Englert, 333) estreia a mostra Patrimônio, que reúne mais de 17 longas-metragens considerados filmes de patrimônio em seus diferentes países. A seleção busca estabelecer uma conexão entre filmes que atravessam barreiras geracionais e geográficas.

Dividida em dois blocos, as exibições incluem clássicos do cinema que são referências nos movimentos artísticos de seu tempo e inspiram novos realizadores em suas produções. A abertura homenageia a obra de Glauber Rocha, nome do cinema novo do Brasil, com conversas pós-sessões mediadas por Fatimarlei Lunardelli – jornalista, escritora, professora e crítica de cinema brasileira – através de Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) e Terra em Transe (1967). Este último contará com a participação do filho do diretor, Pedro Paulo Rocha. As sessões também contam com filmes do cinema alemão, soviético, americano e marfinense, seguindo até o dia 17 de outubro na Sala Redenção, com entrada franca e aberta à comunidade.

Confira a programação completa:

Deus e o diabo na Terra do Sol

(Dir. Glauber Rocha | Brasil | 1964)

Manuel é um vaqueiro que se revolta contra a exploração imposta pelo coronel Moraes e acaba matando-o numa briga. Ele passa a ser perseguido por jagunços, o que faz com que fuja com sua esposa Rosa. O casal se junta aos seguidores do beato Sebastião, que promete o fim do sofrimento através do retorno a um catolicismo místico e ritual.

29 de setembro | segunda-feira | 16h + Conversa com Fatimarlei Lunardelli

17 de outubro | sexta-feira | 19h





Terra em transe

(Dir. Glauber Rocha | Brasil | 1967)

Eldorado, país fictício da América Latina, encontra-se entre o golpe de Estado e o populismo, entre a crise e a transformação. Paulo, poeta e jornalista tenta provocar mudanças políticas, influenciando homens poderosos.

29 de setembro | segunda-feira | 19h + Conversa com Fatimarlei Lunardelli e Pedro Paulo Rocha (online)

15 de outubro | quarta-feira | 16h

Êxtase

(Dir. Gustav Machatý | Áustria, Tchecoslováquia | 1933)

Eva acaba de se casar com um senhor mais velho, mas descobre que ele é obcecado por ordem na vida e não tem muito espaço para paixão. Ela fica desanimada e o abandona, voltando para a casa do pai. Um dia, enquanto se banhava no lago, conhece um jovem e os dois se apaixonam. O marido fica arrasado com a perda da jovem noiva, e o destino o une à jovem amante que lhe tirou Eva.

30 de setembro | terça-feira | 16h

13 de outubro | segunda-feira | 16h

Ganga Bruta

(Dir. Humberto Mauro | Brasil | 1933)

Na noite de seu casamento, Marcos descobre que sua esposa não era virgem, e a assassina na própria câmara nupcial. O escândalo repercutiu em todos os jornais da capital, mas Marcos conseguiu ser absolvido pela justiça. Para esquecer o fato, Marcos muda-se para Guarahiba onde, trabalhando muito, acha que poderá afastar a tragédia de seu pensamento

30 de setembro | terça-feira | 19h

Tabataba

(Dir. Raymond Rajaonarivelo | Madagascar | 1988)

Em 1947, os habitantes da aldeia de Tanala, na costa leste de Madagascar, participaram da grande revolta contra a colonização francesa. A história da insurreição e de sua repressão é vivida através dos olhos de Solo, um jovem garoto cuja vida cotidiana e infância são para sempre transformadas.

01 de outubro | quarta-feira | 16h

Aniki Bóbó

(Dir. Manoel de Oliveira | Portugal | 1942)

Dois estudantes, Carlitos e Eduardo, disputam o carinho de uma menina, Teresinha.

01 de outubro | quarta-feira | 19h



O medo consome a alma

(Dir. Werner Fassbinder | Alemanha Ocidental | 1974)

Uma viúva solitária conhece um trabalhador Marroquino muito mais jovem em um bar, durante uma tempestade. Eles se apaixonam, para a surpresa de ambos e choque total de suas famílias, colegas e amigos de copo.

02 de outubro | quinta-feira | 16h

13 de outubro | segunda-feira | 19h





Baile de poeira



(Dir. Henri Duparc | Costa do Marfim | 1988)

Lissy Schroeder, uma jovem da classe trabalhadora de Berlim, casa-se com Alfred, um semideus, rico fazendeiro de uma cidade da Costa do Marfim, que possui cinco mulheres. Ele decide se casar pela sexta vez. Dessa forma, ele terá uma mulher para cada dia da semana, o domingo ele descansará e recompensará aquela que se comportar melhor. Mas com Binta, a nova esposa, moça moderna e esclarecida, os conflitos não tardam a acontecer...

02 de outubro | quinta-feira | 19h

14 de outubro | terça-feira | 16h





Aelita



(Dir. Yakov Protazanov | União Sovietica | 1924)

Um jovem viaja para Marte em um foguete, onde lidera uma revolta popular contra o grupo governante com o apoio da Rainha Aelita, que se apaixonou por ele depois de observá-lo através de um telescópio.

03 de outubro | sexta-feira | 16h

16 de outubro | quinta-feira | 19h

Curtas de Maya Deren

Tramas do entardecer

(Dir. Maya Deren | Estados Unidos | 1943)

Um dos filmes de vanguarda mais influentes de todos os tempos, Tramas do Entardecer de Alexander Hammid e Maya Deren estrela Deren como uma mulher dentro de um pesadelo labiríntico, habitado por sua sócia, bem como uma figura misteriosa com uma capa e um rosto de espelho.

Berço das bruxas

(Dir. Maya Deren | Estados Unidos | 1944 )

O filme surrealista mostra imagens repetitivas envolvendo uma corda feita em um padrão bizarro, quase como uma teia de aranha, sobre as mãos de várias pessoas, principalmente uma jovem mulher não identificada (Pajorita Marta) e um senhor idoso (Duchamp).

Em terra

(Dir. Maya Deren | Estados Unidos | 1944 )

Em terra tem uma narrativa onírica na qual uma mulher, interpretada por Deren, é levada pela correnteza até uma praia e embarca em uma jornada estranha, conhecendo outras pessoas e outras versões de si mesma.

Ritual no Tempo desconfigurado

(Dir. Maya Deren | Estados Unidos | 1946)

Um evento social coreografado como uma dança, iluminado por conceitos extraídos da lenda grega; uma das obras mais intrigantes da cineasta Maya Deren.

O olho da noite



(Dir. Maya Deren | Estados Unidos | 1958 )

Último filme concluído da cineasta Maya Deren. Foi feito entre 1952 e 1955 em colaboração com o coreógrafo Antony Tudor, mas só foi lançado em 1959, quando a trilha sonora de Teiji Ito foi adicionada. O filme inteiro é projetado como fotografado em negativo.

03 de outubro | sexta-feira | 19h

17 de outubro | sexta-feira | 16h





A confissão

(Dir. Costa-Gavras | França | 1970)

O Vice-ministro das Relações Exteriores de Praga em 1951 se sente perseguido. Alguns colegas evitam até falar com ele. No ministério não o avisam mais sobre as reuniões importantes, as decisões tomadas. Um dia, dois carros fecham o seu. Alguns homens surgem, o algemam, colocam faixas nos olhos dele. Ele é levado para o subsolo de uma prisão deteriorada.

06 de outubro | segunda-feira | 19h





Tropa de choque: um homem a mais

(Dir. Costa-Gavras | França | 1967)

Em 1943, às custas de uma operação arriscada, um grupo de combatentes da resistência conseguiu libertar da prisão doze presos condenados à morte. Só que, uma vez em um lugar seguro, acontece que entre os fugitivos há um homem a mais. Enquanto os alemães estão a caminho, os líderes dos maquis perguntam o que fazer com esse estranho...

07 de outubro | terça-feira | 16h





O desprezo

(Dir. Jean-Luc Godard | França, Italia | 1963 )

Relato da lenta e progressiva ruptura de um casal. Paul Javal, roteirista, e sua jovem esposa parecem formar um casal unido. Um incidente aparentemente inócuo com um produtor vai levar a jovem a desprezar seu marido profundamente. Livre adaptação do livro de Alberto Moravia.

07 de outubro | terça-feira | 19h





Crime no carro dormitório

(Dir. Costa-Gavras | França | 1965)

Uma passageira de um trem de Marselha-Paris foi encontrada estrangulada. Vários dos outros ocupantes deste mesmo vagão foram posteriormente assassinados. Na polícia judiciária, o inspetor Grazziani e seu assistente Jean-Lou Gabert recebem ordens para acabar rapidamente com essa onda de crimes ... Detalhe estranho: o assassino é mais rápido do que a polícia para encontrar suas possíveis vítimas, as seis ocupantes do compartimento.

08 de outubro | quarta-feira | 16h





Alphaville

(Dir. Jean-Luc Godard | França | 1965 )

Numa época posterior aos anos 1960, as autoridades dos "planetas exteriores" enviam o famoso agente secreto Lemmy Caution em missão a Alphaville, uma cidade desumanizada, afastada por alguns anos-luz da Terra. Caution é encarregado de neutralizar o professor von Braun, todo poderoso mestre de Alphaville, que aboliu os sentimentos humanos por lá.

08 de outubro | quarta-feira | 19h

16 de outubro| quinta-feira | 16h

Paris Adormecida

(Dir. René Clair | França | 1923)

O vigia noturno da Torre Eiffel percebe, certa manhã, que Paris não acordou... Apenas um pequeno grupo de pessoas que chega de avião à cidade não é afetado por esse estranho feitiço.

09 de outubro | quinta-feira | 19h + Performance da pianista Aline Araújo e comentários de Mirna Spritzer

Z

(Dir. Costa-Gavras | Argélia, França | 1969)

Nos anos 1960, num país da bacia mediterrânea, um deputado progressista é assassinado. O juiz encarregado do inquérito destaca o papel do governo, sobretudo do exército e da polícia nesse assassinato.

10 de outubro| sexta-feira | 16h

15 de outubro | quarta-feira | 19h





Acossado

(Dir. Jean-Luc Godard | França | 1960 )

Michel Poiccard rouba um carro em Marselha e mata um policial na beira da estrada. Em Paris, ele encontra Patrícia, uma jovem americana que vende o New York Herald Tribune na avenida de Champs Élysées. Ela o aloja, eles vagueiam de uma margem à outra, ele tenta arranjar dinheiro junto aos antigos amigos. A polícia o procura, Patrícia o denuncia. Michel Poiccard é morto numa rua de Montparnasse.