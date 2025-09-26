Exposição Caríssimo Verissimo chega à sede do Sinpro

O Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinpro/RS) recebe Caríssimo Verissimo , exposição nacional de caricaturas do escritor Luis Fernando Verissimo (LFV), falecido em 30 de agosto. A exposição, em circulação pelo estado, reúne trabalhos de 92 artistas gráficos e visuais de diferentes estados do país, que retratam o escritor de diferentes formas, com diversas referências.

A mostra será inaugurada nesta sexta-feira (26), às 18h, e ficará aberta até 5 de outubro na Sala de Eventos do Sinpro/RS (João Pessoa, 919). A exposição é uma realização do Espaço Amelie, de Porto Alegre, com curadoria de Fraga, produção de Eugênio Neves, edição gráfica de Hals e design de Fabio Zimbres. Com entrada gratuita de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; e sábados e domingos, das 14h às 18h.