Terça Lírica apresenta a obra-prima de Cocteau e Poulenc, ‘La voix humaine’

Em mais uma edição, a Terça Lírica apresenta La Voix Humaine, um monólogo para soprano composto por Francis Poulenc em 1958. O espetáculo acontece nesta terça-feira (30), às 19h, no Palácio da Justiça (Marechal Deodoro, 55). A obra é baseada na peça homônima de Jean Cocteau, que junto da soprano francesa Denise Duval, trabalhou em colaboração com Poulenc na estreia da ópera. O libreto consiste na última conversa telefônica de uma mulher com seu amante, que agora ama outra pessoa. Durante a ligação, a mulher revela todos os estados emocionais pelos quais passou porque o amante a abandonou.
A obra destaca o poder da expressão feminina e a intensidade da emoção. Além de desafiar estereótipos ao permitir que uma mulher ocupe todo o espaço cênico e vocal, dominando a narrativa. Elle, interpretada pela soprano Elisa Machado – única gaúcha premiada com primeiro prêmio no Concurso Maria Callas – é o foco central, retratando as suas lutas internas, força e vulnerabilidade. A entrada é gratuita.