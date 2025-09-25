Monólogo sobre Helena Blavatsky chega a Capital em curta temporada

O aclamado monólogo Helena Blavatsky, A Voz Do Silêncio , assinado pela filósofa Lúcia Helena Galvão, chega ao palco do Teatro da Amrigs (Ipiranga, 5.311), na sexta-feira e sábado (26 e 27), às 20h. O espetáculo, que marca a estreia de Lúcia Helena Galvão na dramaturgia, convida o público a um mergulho nos fragmentos filosóficos atemporais presentes na obra de Helena Blavatsky.

Com mais de 100 mil espectadores até agora, a peça é uma verdadeira celebração da arte e da filosofia. A atuação magistral de Beth Zalcman, premiada com o CENYM de Melhor Atriz em 2023 pela Academia de Artes no Teatro do Brasil, é um dos pilares desse sucesso. Acompanhado pela luz de uma vela, o cenário revela um lugar simples no frio de Londres no final do século XIX. Um recorte do quarto de Helena Blavatsky, que se encontra sozinha em seu último dia de vida, revisitando suas memórias, seu conhecimento adquirido. Ela se depara com sua missão de vida e as consequências de suas escolhas, além da sua forte ligação com a Índia e seu encontro com Gandhi. Ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 80,00 via Tri.RS.