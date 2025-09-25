Anavitória volta a Porto Alegre com a turnê de ‘Esquinas’

A dupla Anavitória, que ano passado esteve em Porto Alegre acompanhada de Nando Reis, retorna à Capital gaúcha com a turnê do seu mais recente trabalho de estúdio, o Esquinas, nesta sexta-feira (26), às 21h, no palco do Auditório Araújo Vianna ( Osvaldo Aranha, 685) . O show também será uma oportunidade de Ana Caetano e Vitória Falcão celebrarem seus dez anos de carreira.

Vencedora de quatro Grammy's Latino, a dupla tocantinense trará para cá um repertório sentimental, que intercala os principais sucessos da sua trajetória com os melhores momentos do seu repertório inédito. Trevo (Tu), Ai, Amor e Lisboa , por exemplo, dividirão espaço com canções que estão atingindo marcas expressivas nas plataformas de streaming desde o final do ano passado, como Ter o Coração no Chão, Água-viva, Não Sinto Nada e Espetáculo Estranho . Os ingressos custam a partir de R$ 70,00 via Sympla.