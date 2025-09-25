CCMQ recebe a 3ª Festa da Leitura neste sábado

A Casa de Cultura Mário Quintana (Andradas, 736) será palco de um dia inteiro dedicado à literatura e à diversidade cultural. Neste sábado (27), a 3ª Festa da Leitura reúne feira do livro, bate-papos, oficinas criativas, contações de histórias e apresentações especiais, oferecendo atividades gratuitas para todas as idades, em diferentes espaços da CCMQ.

A abertura da festa será no dia anterior, sexta-feira (26), com um evento destinado a profissionais do setor editorial, com a realização da 14ª Edição do Seminário O Negócio do Livro, em parceria com o Espaço Força e Luz (Andradas, 1223). A terceira edição da Festa da Leitura, É uma iniciativa do Clube dos Editores do Rio Grande do Sul.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (26):

8h30min - 14ª edição do Seminário O Negócio do Livro, evento voltado a profissionais do setor editorial

Local: Espaço Força e Luz (Andradas, 1223)

Inscrições prévias pela plataforma Sympla:

19h - Sarau Elétrico - Edição especial Autores Gaúchos, com Luis Augusto Fischer, Cláudia Tajes e Diego Grando

Local: Lola Bar (7º andar da CCMQ - Rua dos Andradas, 736- Centro Histórico, Porto Alegre-RS)

Atividade gratuita, com ingressos pela plataforma Sympla

Mais informações em: https://www.instagram.com/clubedoseditoresrs/

Sábado (27):

A partir das 11h - Sessões de contação de histórias, oficinas criativas, bate-papos com autores e outras atividades gratuitas para todas as idades, além de uma feira de livros no térreo da CCMQ. Em caso de chuva, a feira de livros será cancelada, com a programação cultural sendo mantida.

Local: Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736)