Sabores e Versos da Venezuela ocupa o espaço Cuidado Que Mancha este sábado

Neste sábado (27), das 15h às 19h, o espaço Cuidado Que Mancha (Damasco, 162) recebe o evento Sabores e Versos da Venezuela, que combina gastronomia, poesia e música em uma tarde de cultura e solidariedade. As mães venezuelanas Mary Sousa, Yulimar Sequera e Eddy Betancourt preparam arepas típicas e outros pratos, com renda revertida para o projeto Mãos de Mães.

A programação inclui sarau de poesias e músicas venezuelanas com acompanhamento de Cláudio Veiga no violão, além do lançamento da Cesta Mãos de Mães, uma assinatura de produtos artesanais que garante renda contínua ao grupo. Também haverá brechó com peças acessíveis e espaço para apoiar a campanha na plataforma do Apoia-se. A entrada é gratuita.