Roger Lerina comanda a festa Reüna no Grezz no dia 27 de setembro

No sábado (27), a partir das 19h, o Grezz (Porto Alegre) recebe a primeira edição da festa Reüna, comandada pelo jornalista Roger Lerina. A balada aposta em um repertório diverso, que percorre os sons dançantes das últimas décadas – do rock internacional à música eletrônica, passando por black music, pop e sonoridades brasileiras. A reunião dançante propõe um passeio musical das pistas dos anos 1970 até os dias de hoje.

Para a estreia, a pista terá como convidado o jornalista e DJ Marcélo Ferla, que soma-se à proposta de reunir diferentes públicos em torno de música boa, sem barreiras de idade ou nacionalidade. Ingressos a partir de R$ 60,00 disponíveis via Sympla.