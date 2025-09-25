Maior festival de rua do 4º Distrito retorna com atração nacional

Com 1 2 horas de música, arte, gastronomia e experiências criativas, o Festival Quarto POA vai movimentar o 4º Distrito de Porto Alegre neste domingo (28), a partir das 13h. O evento contará com atrações d o meio-dia à meia-noite e retorna na sua 3ª edição com o propósito de celebrar o território através da cultura.

Nes te ano o Festival traz mais de 40 atrações espalhadas em sete palcos exclusivos , o cupa ndo bares dos bairros São Geraldo, Navegantes e Floresta : F uga , P atrim ô nio , Alcabar, 4Beer Cerveja e Cultura, Cortex, Nosso Tap Room e o Largo da Chosen em um circuito que reflete a força inovadora da região. No line-up, bandas e artistas como: Maskavo, Rosa Tatooada, Comunidade Nin-Jitsu, Bibiana Petek, Volto Pra Te Ver, Tonho Croco Trio, Teo & os Camaleões, Maria do Relento e a bateria da Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina.

