Maior festival de rua do 4º Distrito retorna com atração nacional

Com 12 horas de música, arte, gastronomia e experiências criativas, o Festival Quarto POA vai movimentar o 4º Distrito de Porto Alegre neste domingo (28), a partir das 13h. O evento contará com atrações do meio-dia à meia-noite e retorna na sua 3ª edição com o propósito decelebrar o território através da cultura.
Neste ano o Festival traz mais de 40 atrações espalhadas em sete palcos exclusivos, ocupando bares dos bairros São Geraldo, Navegantes e Floresta: Fuga, Patrimônio, Alcabar, 4Beer Cerveja e Cultura, Cortex, Nosso Tap Room e o Largo da Chosen em um circuito que reflete a força inovadora da região. No line-up, bandas e artistas como: Maskavo, Rosa Tatooada, Comunidade Nin-Jitsu, Bibiana Petek, Volto Pra Te Ver, Tonho Croco Trio, Teo & os Camaleões, Maria do Relento e a bateria da Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina.
A iniciativa nasceu para valorizar o território do 4º Distrito e ressignificar sua vocação histórica, hoje marcada pela efervescência de empreendedores, artistas e coletivos urbanos. Colaborando na geração de fluxo para negócios locais e ocupando as ruas da região com arte e cultura. Pela primeira vez, será montada uma operação especial de mobilidade urbana, haverá transporte do Vale dos Sinos para Porto Alegre, além de unidades circulando entre os bairros do 4º Distrito, facilitando o deslocamento. Ingressos a partir de R$ 65,00 via Sympla.