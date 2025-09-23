Pietra Keiber apresenta show de samba e MPB no Teatro do Sinduscon

A cantora e compositora Pietra Keiber é a atração da próxima edição do projeto Brasil Interior, que acontece nesta quinta-feira (25), às 20h, no Teatro do Sinduscon-RS (Augusto Meyer, 146). Natural de Santa Rosa e residente em Porto Alegre, Pietra apresenta um repertório que une composições próprias e releituras de nomes fundamentais da música brasileira.

No show, a artista interpreta canções de compositoras como Joyce Moreno, Marina Lima, Leci Brandão, Marisa Monte, Gisele Di Santi e Antonia Medeiros, além de suas autorais Tons de Vida e Avesso . No palco, ela será acompanhada por Mathias Pinto (violão), Fábio Azevedo (cavaquinho), Rafael Rodrigues, Giovani Berti e Zalmir Chwartzmann (percussões), César Franarin (sax) e Bruno Silva (trompete). A entrada para o espetáculo é franca.