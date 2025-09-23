Edu Meirelles traz seu novo trabalho ‘Preto por Inteiro’ ao palco do Espaço 373

Na quinta-feira (25), às 21h, o Espaço 373 promove a quarta edição do projeto Novas Vozes do 373 com Edu Meirelles e seu novo show, Preto por Inteiro. A iniciativa promove encontros musicais com artistas da cena local e suas produções mais recentes, muitas vezes dividindo o palco com artistas de renome da cidade. Nesta edição, Edu Meirelles apresenta seu novo trabalho, que dá nome ao show.
Em 2017, lançou Escambo, um álbum solo de música instrumental autoral, eleito um dos 100 grandes álbuns do rock gaúcho. Em 2025 estreou o espetáculo Sambas de Protesto, acompanhado das intérpretes Camila Falcão e Glau Barros, no qual apresenta alguns de seus sambas autorais como Preto Por Inteiro, Acredite No Seu Axé, Black De Respeito, Tem Preto Sim, entre outros. O trabalho Preto por Inteiro surge como campo de força de Edu Meirelles, onde o artista expressa suas mandingas, visões e referências, e resulta em um show cheio de Axé. Os ingressos, à venda pela plataforma Tri.RS, custam entre R$ 35,00 e R$ 70,00.