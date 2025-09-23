Edu Meirelles traz seu novo trabalho ‘Preto por Inteiro’ ao palco do Espaço 373

Na quinta-feira (25), às 21h, o Espaço 373 promove a quarta edição do projeto

Novas Vozes do 373 com Edu Meirelles e seu novo show,

Preto por Inteiro

. A iniciativa promove encontros musicais com artistas da cena local e suas produções mais recentes, muitas vezes dividindo o palco com artistas de renome da cidade. Nesta edição, Edu Meirelles apresenta seu novo trabalho, que dá nome ao show.