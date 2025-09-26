Zuleikona Maricona estreia na Zona Cultural este sábado

A drag queen Zuleikona, persona do ator gaúcho Paolo Vasilescu, apresenta o espetáculo Zuleikona Maricona no sábado (27), às 20h, na Zona Cultural (Alberto Bins, 900). O show combina sete quadros e sete músicas inéditas, que narram a trajetória do artista de sua infância em Novo Hamburgo à maturidade como homem gay, ator e drag. As canções fazem parte do álbum Toda Estrela Explode , criado em parceria com o músico Igor de Patta.

Com humor ácido e crítico, a montagem explora feridas sociais e propõe reflexão e debate sobre o mundo contemporâneo. O público será recebido em um ambiente que remete aos antigos cabarés, integrando palco, plateia e bar. Após a apresentação, a Zona Cultural seguirá aberta com DJs convidados, como Gisa Gabriel, e o bar em funcionamento. Ingressos estão disponíveis pelo Sympla, entre R$ 25,00 e R$ 50,00.