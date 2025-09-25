Premiado em Gramado, longa ‘Bicho Monstro’ estreia nos cinemas nesta quinta

Dirigido por Germano de Oliveira, o filme Bicho Monstro chega às salas de cinema do Brasil nesta quinta-feira (25), após passar por festivais como a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e o Festival de Cinema de Gramado, onde venceu prêmios de melhor direção de fotografia, com Bruno Polidoro, e direção de arte com Gabriela Burck. Rodado em Santa Maria do Herval e Morro Reuter, o longa aposta no realismo fantástico para revisitar a lenda do Thiltapes, criatura misteriosa presente no imaginário popular de vilarejos de imigração alemã.

