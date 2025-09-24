Vila Flores realiza Festival da Primavera com programação cultural gratuita

A primavera chegou e, para celebrar a estação mais colorida do ano, neste sábado (27), a partir das 14h, acontece a 8ª edição do Festival da Primavera no Vila Flores (São Carlos, 753). O evento convida o público a estar no pátio do centro cultural, junto de uma programação gratuita repleta de arte, música e experiências criativas.
Na programação, uma feira criativa de marcas locais e a abertura da exposição Sopro, que reúne obras de artistas residentes do Vila Flores, além de Oficina de Aquarela, com o ateliê Nana Haus, Oficina de Cianotipia, com o ateliê Gravura na Tulipa e uma Visita Mediada ao Vila Flores. Essas atividades contam com vagas limitadas e inscrição prévia no site do festival. Haverá também roda de Capoeira com a Projete Liberdade Capoeira PoA, espetáculos circenses e teatrais como Solito: um solo de um palhaço só, do palhaço Tuiga, e Do Avesso e Vice-Versa, com a dupla Belê e Duí. Na música, a cantora Roberta Moura e o Trio Mandê sobem ao palco unindo voz, poesia e ancestralidade, seguido pela fanfarra do grupo de sopro Sopre Suas Feras. A entrada é gratuita.
Confira a programação detalhada:
14h às 21h - Exposição "Sopro", de artistas residentes do Vila Flores
14h às 21h - Feira criativa com marcas autorais e opções gastronômicas
14h30min - Oficina de aquarela, com Nana Haus
14h30min - Oficina de cianotipia, com Gravura na Tulipa
14h30min - Visita mediada ao Vila Flores
15h às 18h - Pintura de rosto, com Betina Nilsson
15h - Vivência em capoeira, com Projete Liberdade Capoeira POA
16h - Espetáculo "Do Avesso e Vice-Versa", com Belê e Duí
16h30min - Espetáculo "Solito: um solo de um palhaço só", com Tuiga
17h45min - Show de Roberta Moura & Trio Mandê
19h30min - Show de Sopre Suas Feras
21h - Encerramento