Publicada em 25 de Setembro de 2025 às 10:49

No Te Va Gustar traz rock latino ao palco do Araújo Vianna

Agustín Dusserre/Divulgação/JC
O No Te Va Gustar, um dos nomes mais representativos do pop rock latino, vai se apresentar mais uma vez em Porto Alegre. O grupo uruguaio, que desde o ano passado excursiona pelo mundo com a sua turnê comemorativa de 30 anos de carreira, subirá ao palco do Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), neste sábado (27), às 21h.
Influenciada por gêneros como o reggae e o ska, a banda ganhou a admiração do público por nunca abdicar do seu DNA sul-americano. Com 5 milhões de ouvintes no Spotify, eles já fizeram inúmeros shows na Europa e nos Estados Unidos. O No Te Va Gustar tem dois álbuns lançados no Brasil, a coletânea No Te Va Gustar e Por Lo Menos Hoy, cujo single Chau é um dos seus hits mais conhecidos. No repertório, sucessos do tamanho de A Las Nueve, Ese Maldito Momento, No Era Cierto e Al Vacio. O show de abertura vai ficar por conta de Marcelo Gross e Mari Kerber, com o espetáculo intimista Piano, Violão & Gross. Ingressos a partir de R$ 100,00 via Sympla.

 

