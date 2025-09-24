Evento de dança em Alegrete tem inscrições abertas até outubro

Estão abertas, até 15 de outubro, as inscrições para o 27º Dança Alegre Alegrete, um dos mais tradicionais festivais de dança do Rio Grande do Sul. Realizado de 2 a 7 de dezembro, no Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, em Alegrete, o evento reúne artistas, companhias e coletivos de todo o estado e se consolidou como referência cultural, valorizando a arte da dança e promovendo intercâmbio entre diferentes linguagens e estilos.

O festival é voltado exclusivamente a trabalhos inéditos, já que não são aceitas obras apresentadas em edições anteriores. A seleção ficará a cargo de uma equipe curatorial convidada, que levará em conta critérios de viabilidade, coerência artística e alinhamento com a política cultural do Sesc. O resultado será divulgado a partir de 30 de outubro por e-mail aos grupos selecionados.

Os cachês variam conforme o porte do espetáculo e incluem despesas de transporte, hospedagem e alimentação. Espetáculos com até quatro participantes recebem R$ 4 mil, de cinco a oito integrantes R$ 6 mil, e acima de nove participantes R$ 8 mil. Performances individuais de até 15 minutos recebem R$ 1,5 mil.

Ao longo de quase três décadas, o Dança Alegre Alegrete tem fortalecido a cena artística gaúcha e reafirma, em 2025, o compromisso em promover a diversidade cultural e o acesso à dança como forma de expressão e transformação social na cidade gaúcha.