Encontro sobre cinema e meio ambiente marca abertura do 3º Festival de Cinema de Canoas

O 3º Festival de Cinema de Canoas (FECIC) abre sua programação nesta quinta-feira (25), com o primeiro encontro sobre Cinema e Meio Ambiente . A atividade acontece das 15h às 17h na Casa das Artes Villa Mimosa (Guilherme Schell, 6270), em Canoas, e conta com exibição especial do documentário em curta-metragem Prazer, mato do Júlio , de Romir de Oliveira e Ulisses Dutra.

Lançada em 2024, a obra pretende mostrar a área conhecida como Mato do Júlio, em Cachoeirinha, um espaço no qual se entrelaçam diferentes memórias e o local como sendo parte constituinte do processo de formação da identidade cultural da cidade. Além disso, o documentário destaca a história dos indígenas Mbya Guarani, residentes do Mato do Júlio. Após a exibição, acontece um bate-papo mediado pela jornalista e cineasta Daniela Sallet, sobre o papel da produção audiovisual no debate e na luta ambiental. A atividade é gratuita, com vagas limitadas e preenchidas por ordem de chegada.